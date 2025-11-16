LOTO Laurens

LOTO

Loto organisé par le Club 3ème Âge à 16h à la salle polyvalente.

Avenue de la Gare Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 28 02

English :

Loto organized by the Club 3ème Âge at 4pm in the Salle Polyvalente.

German :

Lotto, organisiert vom Club 3ème Âge um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Italiano :

Loto organizzato dal Club 3ème Âge alle 16:00 nella Salle Polyvalente.

Espanol :

Loto organizado por el Club 3ème Âge a las 16.00 horas en la Sala Polivalente.

