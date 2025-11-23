LOTO Laurens
LOTO Laurens dimanche 23 novembre 2025.
LOTO
Avenue de la Gare Laurens Hérault
Loto organisé par la Pétanque Laurentienne à 16h à la salle polyvalente.
Avenue de la Gare Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 28 02
English :
Loto organized by the Pétanque Laurentienne at 4pm in the Salle Polyvalente.
German :
Lotto, organisiert von der Pétanque Laurentienne, um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle.
Italiano :
Loto organizzato dalla Pétanque Laurentienne alle 16:00 nella Salle Polyvalente.
Espanol :
Loto organizado por la Pétanque Laurentienne a las 16.00 horas en la Sala Polivalente.
