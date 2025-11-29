LOTO Laurens
LOTO Laurens dimanche 28 décembre 2025.
LOTO
Avenue de la Gare Laurens Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Loto organisé par le G. A. M. E. R. Laurens à 16h à la salle polyvalente.
.
Avenue de la Gare Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 28 02
English :
Loto organized by the G. A. M. E. R. Laurens at 4pm in the Salle Polyvalente.
L’événement LOTO Laurens a été mis à jour le 2025-11-26 par 34 OT AVANT-MONTS