LOTO Laurens

Loto organisé par la Boule Du Haut Libron à 16h à la salle polyvalente.

Avenue de la Gare Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 28 02

English :

Loto organized by the Boule Du Haut Libron at 4pm in the Salle Polyvalente.

