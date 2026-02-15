LOTO Laurens
LOTO Laurens dimanche 22 février 2026.
LOTO
Avenue de la Gare Laurens Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Loto organisé par Le Foyer Rural à 16h à la salle polyvalente.
Loto organisé par Le Foyer Rural à 16h à la salle polyvalente. .
Avenue de la Gare Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 28 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto organized by Le Foyer Rural at 4pm in the Salle Polyvalente.
L’événement LOTO Laurens a été mis à jour le 2026-02-12 par 34 OT AVANT-MONTS