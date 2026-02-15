LOTO

Avenue de la Gare Laurens Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Loto organisé par G.A.M.E.R. Laurens à 16h à la salle polyvalente.

Avenue de la Gare Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 90 28 02

English :

Loto organized by G.A.M.E.R. Laurens at 4pm in the Salle Polyvalente.

L’événement LOTO Laurens a été mis à jour le 2026-02-12 par 34 OT AVANT-MONTS