Loto rte de Bourgougnague Lavergne

Loto

rte de Bourgougnague Salle des fêtes Lavergne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Venez nombreux au loto organisé par l’APE de Lavergne ASCOOPELAV . De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de la bourriche ! Buvette et petite restauration sur place. L’animation est au profit des élèves de l’école de Lavergne.

Venez nombreux au loto organisé par l’association des parents d’élèves de Lavergne ASCOOPELAV . De nombreux lots sont à gagner et pour encore plus de chance tirage de la bourriche ! Buvette et petite restauration sur place. L’animation est au profit des élèves de l’école de Lavergne. .

rte de Bourgougnague Salle des fêtes Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 52 62 06 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

Come one, come all to the bingo organized by the APE de Lavergne ASCOOPELAV . Lots of prizes to be won and, for even more luck, a prize draw! Refreshments and snacks on site. The event benefits pupils at Lavergne school.

L’événement Loto Lavergne a été mis à jour le 2026-02-19 par OT du Pays de Lauzun