Loto Le Blanc

Loto Salle des Fêtes Le Blanc 2026-03-27

Loto Le Blanc vendredi 27 mars 2026.

Loto

Salle des Fêtes Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

Organisé par la Pétanque Blancoise.
Loto organisé par la Pétanque Blancoise.   .

Salle des Fêtes Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 53 32 20 

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English :

Organized by Pétanque Blancoise.

L’événement Loto Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne

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