Loto Le Blanc
Loto Le Blanc vendredi 27 mars 2026.
Loto
Salle des Fêtes Le Blanc Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Organisé par la Pétanque Blancoise.
Loto organisé par la Pétanque Blancoise. .
Salle des Fêtes Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 53 32 20
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English :
Organized by Pétanque Blancoise.
L’événement Loto Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne