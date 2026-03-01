Loto

Salle des Fêtes Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Organisé par la Pétanque Blancoise.

Loto organisé par la Pétanque Blancoise. .

Salle des Fêtes Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 78 53 32 20

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English :

Organized by Pétanque Blancoise.

L’événement Loto Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne