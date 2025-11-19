Loto Le Blanc
Loto Le Blanc dimanche 19 avril 2026.
Loto
Place de la Libération Le Blanc Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Organisé par Un cadeau des sourires.
Organisé par Un cadeau des sourires. .
Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 54 81 05 50
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English :
Organized by USB Foot du Blanc.
L’événement Loto Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne