Loto

Place de la Libération Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Organisé par Un cadeau des sourires.

Organisé par Un cadeau des sourires. .

Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 54 81 05 50

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English :

Organized by USB Foot du Blanc.

L’événement Loto Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-18 par Destination Brenne