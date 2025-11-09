Loto des pêcheurs au Chatelet Le Châtelet
Loto des pêcheurs au Chatelet Le Châtelet dimanche 1 mars 2026.
Loto des pêcheurs au Chatelet
Le Châtelet Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Venez tenter votre chance au loto des pêcheurs!
Loto des pêcheurs au foyer rural, ouverture des portes à 12h30, début des jeux à 14h00. Réservation conseillée par sms au 06.08.69.43.50 .
Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 69 43 50
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English :
Come and try your luck at the fishermen’s lottery!
L’événement Loto des pêcheurs au Chatelet Le Châtelet a été mis à jour le 2026-01-07 par OT CHATEAUMEILLANT
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