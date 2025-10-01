LOTO | Le club de l’âge d’or l’espace socio culturel Prigonrieux

LOTO | Le club de l'âge d'or l'espace socio culturel Prigonrieux mercredi 1 octobre 2025.

l’espace socio culturel Place du Groupe Loiseau Prigonrieux Dordogne

Le club de l’Âge d’Or organise un loto. L’événement débutera à 14 heures, avec une ouverture des portes prévue dès 13 heures.

Le prix du carton est fixé à 1 euro, et chaque participant se verra offrir un carton supplémentaire. Les réservations sont souhaitées afin de faciliter l’organisation.

Ce loto est organisé en partenariat avec l’opération Octobre Rose, dans le cadre de la sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Venez nombreux partager un moment convivial et solidaire !

Buvette, pâtisseries .

l’espace socio culturel Place du Groupe Loiseau Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 42 16 60 club.agedor24@gmail.com

