LOTO Le Plan
LOTO Le Plan samedi 28 mars 2026.
LOTO
MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS Le Plan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 21:00:00
fin : 2026-03-29 00:30:00
Date(s) :
2026-03-28
LOTO ASSOCIATIF 3000 € DE LOTS ;
12 CARTONS PLEINS 12 DOUBLES QUINES 24 QUINES
PARTIE SPECIALE
ouverture des portes à 19h
buvette . crêpes ; oreillettes
3 € le carton . 12 € la planche de 6
18 € la planche de 12 . 20 € les 2 planches de 6
MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie arsplan31@gmail.com
English :
ASSOCIATION LOTTO 3000 ? OF LOTS ;
12 FULL CARTONS 12 DOUBLE QUINES 24 QUINES
SPECIAL PART
doors open at 7pm
refreshment bar . crêpes ; oreillettes
3 ? per box . 12 ? per sheet of 6
18 ? the plate of 12 . 20 ? the 2 plates of 6
L’événement LOTO Le Plan a été mis à jour le 2026-02-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE