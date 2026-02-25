LOTO Le Plan

LOTO

MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS Le Plan Haute-Garonne

Début : 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-29 00:30:00

2026-03-28

LOTO ASSOCIATIF 3000 € DE LOTS ;

12 CARTONS PLEINS 12 DOUBLES QUINES 24 QUINES

PARTIE SPECIALE

ouverture des portes à 19h

buvette . crêpes ; oreillettes

3 € le carton . 12 € la planche de 6

18 € la planche de 12 . 20 € les 2 planches de 6

MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS Le Plan 31220 Haute-Garonne Occitanie arsplan31@gmail.com

English :

ASSOCIATION LOTTO 3000 ? OF LOTS ;

12 FULL CARTONS 12 DOUBLE QUINES 24 QUINES

SPECIAL PART

doors open at 7pm

refreshment bar . crêpes ; oreillettes

3 ? per box . 12 ? per sheet of 6

18 ? the plate of 12 . 20 ? the 2 plates of 6

