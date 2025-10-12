LOTO Le Poujol-sur-Orb
LOTO Le Poujol-sur-Orb dimanche 12 octobre 2025.
LOTO
Place de l’Imbaïsse Le Poujol-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Venez tenter votre chance dimanche 12 octobre à la salle Polyvalente du Poujol sur Orb à 16h30.
Loto organisé par l’association Plus Belle l’Imbaïsse
17 parties Bingo 5 trains de plaisirs. .
Place de l’Imbaïsse Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 28
English :
Come and try your luck on Sunday October 12 at the Salle Polyvalente in Le Poujol sur Orb at 4.30pm.
German :
Versuchen Sie Ihr Glück am Sonntag, den 12. Oktober, im Mehrzweckraum von Le Poujol sur Orb um 16:30 Uhr.
Italiano :
Venite a tentare la fortuna domenica 12 ottobre alla Salle Polyvalente di Le Poujol sur Orb alle 16.30.
Espanol :
Venga a probar suerte el domingo 12 de octubre en la Sala Polivalente de Le Poujol sur Orb a las 16.30 horas.
