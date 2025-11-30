LOTO Le Poujol-sur-Orb
LOTO Le Poujol-sur-Orb dimanche 30 novembre 2025.
LOTO
Place de l’Imbaïsse Le Poujol-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-11-30 2025-12-21 2025-12-25 2025-12-28 2026-01-01 2026-01-04
Tous les dimanches, venez tenter votre chance lors du loto du Poujol sur Orb, organisé par les associations du village
Retrouvez la liste des organisateurs en photo.
Salle Polyvalente du Poujol sur Orb à 16h30
Tous les dimanches, venez tenter votre chance lors du loto du Poujol sur Orb, organisé par les associations du village
Retrouvez la liste des organisateurs en photo.
Salle Polyvalente du Poujol sur Orb à 16h30 .
Place de l’Imbaïsse Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 23
English :
Every Sunday, come and try your luck at the Poujol sur Orb lotto, organized by the village associations
See photo for list of organizers.
Salle Polyvalente du Poujol sur Orb at 4.30pm
German :
Jeden Sonntag können Sie Ihr Glück beim Lotto in Le Poujol sur Orb versuchen, das von den Vereinen des Dorfes organisiert wird
Finden Sie die Liste der Organisatoren auf dem Foto.
Mehrzweckhalle von Poujol sur Orb um 16:30 Uhr
Italiano :
Ogni domenica, venite a tentare la fortuna alla lotteria di Poujol sur Orb, organizzata dalle associazioni del villaggio
Vedere l’elenco degli organizzatori nella foto.
Salle Polyvalente du Poujol sur Orb alle 16.30
Espanol :
Todos los domingos, venga a probar suerte en la lotería de Poujol sur Orb, organizada por las asociaciones del pueblo
Consulte la lista de organizadores en la foto.
Sala Polivalente de Poujol sur Orb a las 16.30 h
L’événement LOTO Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB