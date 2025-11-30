LOTO

Place de l’Imbaïsse Le Poujol-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-11-30 2025-12-21 2025-12-25 2025-12-28 2026-01-01 2026-01-04

Tous les dimanches, venez tenter votre chance lors du loto du Poujol sur Orb, organisé par les associations du village

Retrouvez la liste des organisateurs en photo.

Salle Polyvalente du Poujol sur Orb à 16h30

Salle Polyvalente du Poujol sur Orb à 16h30 .

Place de l’Imbaïsse Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 23

English :

Every Sunday, come and try your luck at the Poujol sur Orb lotto, organized by the village associations

See photo for list of organizers.

Salle Polyvalente du Poujol sur Orb at 4.30pm

German :

Jeden Sonntag können Sie Ihr Glück beim Lotto in Le Poujol sur Orb versuchen, das von den Vereinen des Dorfes organisiert wird

Finden Sie die Liste der Organisatoren auf dem Foto.

Mehrzweckhalle von Poujol sur Orb um 16:30 Uhr

Italiano :

Ogni domenica, venite a tentare la fortuna alla lotteria di Poujol sur Orb, organizzata dalle associazioni del villaggio

Vedere l’elenco degli organizzatori nella foto.

Salle Polyvalente du Poujol sur Orb alle 16.30

Espanol :

Todos los domingos, venga a probar suerte en la lotería de Poujol sur Orb, organizada por las asociaciones del pueblo

Consulte la lista de organizadores en la foto.

Sala Polivalente de Poujol sur Orb a las 16.30 h

L’événement LOTO Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB