LOTO Le Bourg Le Renouard

LOTO Le Bourg Le Renouard samedi 25 octobre 2025.

LOTO

Le Bourg 2 Route du Mesnil Le Renouard Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Nombreux lots et bons d’achat à gagner.

> 19h restauration

> 20h LOTO .

Le Bourg 2 Route du Mesnil Le Renouard 61120 Orne Normandie +33 6 50 57 36 39 comitedesfetesdurenouard@gmail.com

English : LOTO

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement LOTO Le Renouard a été mis à jour le 2025-09-03 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault