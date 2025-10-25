LOTO Le Bourg Le Renouard
LOTO Le Bourg Le Renouard samedi 25 octobre 2025.
LOTO
Le Bourg 2 Route du Mesnil Le Renouard Orne
Tarif : – –
Début : 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Nombreux lots et bons d’achat à gagner.
> 19h restauration
> 20h LOTO .
Le Bourg 2 Route du Mesnil Le Renouard 61120 Orne Normandie +33 6 50 57 36 39 comitedesfetesdurenouard@gmail.com
