Loto Salle des Fêtes Lencloître vendredi 6 mars 2026.
Salle des Fêtes Place du Général Pierre Lencloître Vienne
Carton final 500 €
Parties spéciales
Cartes kdo de 20 € à 100 €
Sandwichs pâtisseries .
Salle des Fêtes Place du Général Pierre Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 12 14 99
