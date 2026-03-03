Loto Salle des Fêtes Lencloître

Loto

Salle des Fêtes Place du Général Pierre Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Carton final 500 €

Parties spéciales

Cartes kdo de 20 € à 100 €

Sandwichs pâtisseries .

Salle des Fêtes Place du Général Pierre Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 12 14 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Lencloître a été mis à jour le 2026-03-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne