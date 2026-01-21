Loto Salle des fêtes Les Andelys

Loto

Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

L’APE Les Amis de Marcel organise un loto le samedi 7 février à 20h30. De nombreux bons d’achats seront à gagner, d’une valeur comprise entre 20 € et 400 €.

Les tarifs sont les suivants 3 € le carton, 10 € les 4 cartons, 12 € les 6 cartons et 20 € la plaque de 12 cartons. Une partie spéciale est également proposée, au tarif de 4 € le carton ou 10 € les 3 cartons.

Réservation conseillé. .

+33 7 50 09 32 16

