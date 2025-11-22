Loto « Les Efournigeas » Salle Polyvalente Semussac

Loto « Les Efournigeas » Salle Polyvalente Semussac samedi 22 novembre 2025.

Loto « Les Efournigeas »

Salle Polyvalente Allée des Charmes Semussac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Loto organisé par le groupe folklorique « Les Efournigeas ».

Salle Polyvalente Allée des Charmes Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 03 46 16

English :

Loto organized by the folk group « Les Efournigeas ».

German :

Lotto, organisiert von der Folkloregruppe « Les Efournigeas ».

Italiano :

Loto organizzato dal gruppo folk « Les Efournigeas ».

Espanol :

Loto organizado por el grupo folclórico « Les Efournigeas ».

