Loto « Les Efournigeas »

Loto organisé par le groupe folklorique « Les Efournigeas ».
Salle Polyvalente Allée des Charmes Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 03 46 16
English :
Loto organized by the folk group « Les Efournigeas ».
German :
Lotto, organisiert von der Folkloregruppe « Les Efournigeas ».
Italiano :
Loto organizzato dal gruppo folk « Les Efournigeas ».
Espanol :
Loto organizado por el grupo folclórico « Les Efournigeas ».
