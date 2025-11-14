Loto Les Hôpitaux-Vieux
Loto Les Hôpitaux-Vieux vendredi 14 novembre 2025.
Loto
La Seigne Les Hôpitaux-Vieux Doubs
Début : 2025-11-14 20:00:00
2025-11-14
Organisé par l’Union Musicale de Jougne.
Loto animé par Speed Loto
Dotation en bon d’achat de 20€ à 500€
Petite restauration et buvette sur place .
La Seigne Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté umj.jougne.contact@gmail.com
English : Loto
German : Loto
