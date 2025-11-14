Loto Les Hôpitaux-Vieux

Loto

La Seigne Les Hôpitaux-Vieux Doubs

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Organisé par l’Union Musicale de Jougne.

Loto animé par Speed Loto

Dotation en bon d’achat de 20€ à 500€

Petite restauration et buvette sur place .

La Seigne Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté umj.jougne.contact@gmail.com

