Loto Les Hôpitaux-Vieux

Loto Les Hôpitaux-Vieux vendredi 14 novembre 2025.

Loto

La Seigne Les Hôpitaux-Vieux Doubs

Tarif : – –

Début : 2025-11-14 20:00:00
2025-11-14

Organisé par l’Union Musicale de Jougne.
Loto animé par Speed Loto
Dotation en bon d’achat de 20€ à 500€
Petite restauration et buvette sur place   .

La Seigne Les Hôpitaux-Vieux 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   umj.jougne.contact@gmail.com

