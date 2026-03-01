Loto Les Loupiots Route du Stade Marsais

Loto Les Loupiots Route du Stade Marsais dimanche 15 mars 2026.

Loto Les Loupiots

Route du Stade Complexe du Chat d'eau Marsais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 14:15:00
fin : 2026-03-15

Date(s) :
2026-03-15

De nombreux lots dont un bon de 600€, air fryer, aspirateur et aspirateur laveur, bons cadeaux…
Partie spéciale La Switch 2
Tombolas, bingo, parties enfants.
Formule repas sandwich, chips, boisson, crêpe ou café 5€
Réservation par téléphone.
  .

Route du Stade Complexe du Chat d'eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 88 84 54 

English :

Lots of prizes including a 600? voucher, air fryer, vacuum cleaner and scrubber, gift vouchers…
Special game: La Switch 2
Tombolas, bingo, children's games.
Meal: sandwich, chips, drink, crêpe or coffee: 5?
Book by phone.

