Loto Les Loupiots Route du Stade Marsais

Loto Les Loupiots

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:15:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

De nombreux lots dont un bon de 600€, air fryer, aspirateur et aspirateur laveur, bons cadeaux…

Partie spéciale La Switch 2

Tombolas, bingo, parties enfants.

Formule repas sandwich, chips, boisson, crêpe ou café 5€

Réservation par téléphone.

.

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 88 84 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lots of prizes including a 600? voucher, air fryer, vacuum cleaner and scrubber, gift vouchers…

Special game: La Switch 2

Tombolas, bingo, children’s games.

Meal: sandwich, chips, drink, crêpe or coffee: 5?

Book by phone.

L’événement Loto Les Loupiots Marsais a été mis à jour le 2026-03-05 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin