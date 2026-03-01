Loto Les Loupiots Route du Stade Marsais
Loto Les Loupiots Route du Stade Marsais dimanche 15 mars 2026.
Loto Les Loupiots
Route du Stade Complexe du Chat d'eau Marsais Charente-Maritime
Début : 2026-03-15 14:15:00
fin : 2026-03-15
2026-03-15
De nombreux lots dont un bon de 600€, air fryer, aspirateur et aspirateur laveur, bons cadeaux…
Partie spéciale La Switch 2
Tombolas, bingo, parties enfants.
Formule repas sandwich, chips, boisson, crêpe ou café 5€
Réservation par téléphone.
Route du Stade Complexe du Chat d'eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 88 84 54
English :
Lots of prizes including a 600? voucher, air fryer, vacuum cleaner and scrubber, gift vouchers…
Special game: La Switch 2
Tombolas, bingo, children’s games.
Meal: sandwich, chips, drink, crêpe or coffee: 5?
Book by phone.
