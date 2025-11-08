Loto Les Reflets d’Argent Livron-sur-Drôme

Loto Les Reflets d’Argent Livron-sur-Drôme samedi 8 novembre 2025.

Loto Les Reflets d’Argent

Espace culturel, hôtel de ville Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

L’association Les Reflets d’Argent organise un loto

.

Espace culturel, hôtel de ville Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 67 70 pdelhomme.lesrefletsdargent@wanadoo.fr

English :

Les Reflets d’Argent association organizes a bingo

German :

Der Verein Les Reflets d’Argent organisiert ein Lotto

Italiano :

L’associazione Les Reflets d’Argent organizza una tombola

Espanol :

La asociación Les Reflets d’Argent organiza un bingo

L’événement Loto Les Reflets d’Argent Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme