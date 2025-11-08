Loto Les Reflets d’Argent Livron-sur-Drôme
Loto Les Reflets d’Argent Livron-sur-Drôme samedi 8 novembre 2025.
Loto Les Reflets d’Argent
Espace culturel, hôtel de ville Livron-sur-Drôme Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
L’association Les Reflets d’Argent organise un loto
.
Espace culturel, hôtel de ville Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 61 67 70 pdelhomme.lesrefletsdargent@wanadoo.fr
English :
Les Reflets d’Argent association organizes a bingo
German :
Der Verein Les Reflets d’Argent organisiert ein Lotto
Italiano :
L’associazione Les Reflets d’Argent organizza una tombola
Espanol :
La asociación Les Reflets d’Argent organiza un bingo
