Loto Les Thilliers-en-Vexin
Loto Les Thilliers-en-Vexin samedi 4 avril 2026.
Loto
Salle des fêtes Les Thilliers-en-Vexin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 18:30:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Gros lots à gagner micro-ondes tourne-disque, imprimante, ordinateur portable.
Autres lots à gagner centrifugeuse, défroisseur vapeur, machine à coudre, machine à pop corn, appareil à granité et bien d’autres.
Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes Les Thilliers-en-Vexin 27420 Eure Normandie +33 6 99 31 78 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Loto
L’événement Loto Les Thilliers-en-Vexin a été mis à jour le 2026-03-18 par Vexin Normand Tourisme