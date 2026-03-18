Loto Les Thilliers-en-Vexin

Loto Les Thilliers-en-Vexin samedi 4 avril 2026.

Loto

Salle des fêtes Les Thilliers-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 18:30:00
fin : 2026-04-04

Date(s) :
2026-04-04

Gros lots à gagner micro-ondes tourne-disque, imprimante, ordinateur portable.
Autres lots à gagner centrifugeuse, défroisseur vapeur, machine à coudre, machine à pop corn, appareil à granité et bien d’autres.
Buvette et restauration sur place.   .

Salle des fêtes Les Thilliers-en-Vexin 27420 Eure Normandie +33 6 99 31 78 80 

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English : Loto

L’événement Loto Les Thilliers-en-Vexin a été mis à jour le 2026-03-18 par Vexin Normand Tourisme

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