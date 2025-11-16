Loto Salle Polyvalente Lézinnes
Loto Salle Polyvalente Lézinnes dimanche 16 novembre 2025.
Loto
Salle Polyvalente 7 Route de Frangey Lézinnes Yonne
Tarif : 4 – 4 – 20 EUR
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
Loto à la Salle Polyvalente, buvette et petite restauration sur place. .
Salle Polyvalente 7 Route de Frangey Lézinnes 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 23 37 55
