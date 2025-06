Loto Ligny-le-Châtel 28 juin 2025 18:30

Participez à ce loto solidaire organisé pour soutenir Benjamin et améliorer son quotidien, un enfant de 6 ans atteint de paralysie cérébrale depuis la naissance. Une belle occasion de passer un moment convivial tout en contribuant à une cause importante. De nombreux lots à gagner télé, ordinateur portable, piscine, salon de jardin et bien d’autres surprises. Restauration sur place pour prolonger ce moment de partage et de générosité. .

Salle des fêtes

Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 00 58 23

