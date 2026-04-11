Liny-devant-Dun

Loto

Liny-devant-Dun Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le comité des fêtes La Doua vous convie à son loto annuel. Les lots contenteront les loisirs des participants une partie bricolage, une partie cuisine, une partie détente et une partie lot surprise !

Les portes ouvriront dès 19h. De la petite restauration et une buvette seront proposés sur place. Réservation conseillée (places limitées).Tout public

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Liny-devant-Dun 55110 Meuse Grand Est +33 7 85 94 31 28

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English :

The La Doua Festival Committee invites you to its annual bingo. The prizes will satisfy participants’ hobbies: a DIY section, a cooking section, a relaxation section and a surprise prize section!

Doors open at 7pm. Snacks and refreshments will be available on site. Reservations recommended (places are limited).

L’événement Loto Liny-devant-Dun a été mis à jour le 2026-04-07 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE