Loto Liny-devant-Dun
Loto Liny-devant-Dun samedi 11 avril 2026.
Liny-devant-Dun
Loto
Liny-devant-Dun Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Le comité des fêtes La Doua vous convie à son loto annuel. Les lots contenteront les loisirs des participants une partie bricolage, une partie cuisine, une partie détente et une partie lot surprise !
Les portes ouvriront dès 19h. De la petite restauration et une buvette seront proposés sur place. Réservation conseillée (places limitées).Tout public
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Liny-devant-Dun 55110 Meuse Grand Est +33 7 85 94 31 28
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English :
The La Doua Festival Committee invites you to its annual bingo. The prizes will satisfy participants’ hobbies: a DIY section, a cooking section, a relaxation section and a surprise prize section!
Doors open at 7pm. Snacks and refreshments will be available on site. Reservations recommended (places are limited).
L’événement Loto Liny-devant-Dun a été mis à jour le 2026-04-07 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE