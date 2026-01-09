Loto Rue du Patronage Loireauxence
Loto Rue du Patronage Loireauxence dimanche 1 février 2026.
Loto
Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
L’APEL de l’école Sainte-Famille de Varades organise un loto le dimanche 1er février à Varades.
Ouverture des portes à 12h.
Buvette et restauration sur place. .
Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 92 08 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The APEL of Sainte-Famille school in Varades is organizing a bingo on Sunday February 1 in Varades.
L’événement Loto Loireauxence a été mis à jour le 2026-01-09 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis