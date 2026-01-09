Loto Rue du Patronage Loireauxence

Loto

Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

L’APEL de l’école Sainte-Famille de Varades organise un loto le dimanche 1er février à Varades.

Ouverture des portes à 12h.

Buvette et restauration sur place. .

Rue du Patronage Espace Alexandre Gautier Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 45 92 08 13

English :

The APEL of Sainte-Famille school in Varades is organizing a bingo on Sunday February 1 in Varades.

