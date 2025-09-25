LOTO LOISIRS EN PAYS DE CADOURS Cadours

LOTO "LOISIRS EN PAYS DE CADOURS"

LOTO LOISIRS EN PAYS DE CADOURS Cadours dimanche 18 janvier 2026.

LOTO LOISIRS EN PAYS DE CADOURS

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18

Date(s) :
2026-01-18

L’association Loisirs en Pays de Cadours organise son loto !
Nous vous attentons nombreux !   .

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01  cadours.accueil@mairie-cadours.fr

English :

The Loisirs en Pays de Cadours association organizes its bingo!

German :

Der Verein Loisirs en Pays de Cadours organisiert sein Lotto!

Italiano :

L’associazione Loisirs en Pays de Cadours organizza la sua tombola!

Espanol :

¡La asociación Loisirs en Pays de Cadours organiza su bingo!

L’événement LOTO LOISIRS EN PAYS DE CADOURS Cadours a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE