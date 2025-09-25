LOTO LOISIRS EN PAYS DE CADOURS Cadours
LOTO LOISIRS EN PAYS DE CADOURS Cadours dimanche 18 janvier 2026.
LOTO LOISIRS EN PAYS DE CADOURS
FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
2026-01-18
L’association Loisirs en Pays de Cadours organise son loto !
Nous vous attentons nombreux ! .
FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01 cadours.accueil@mairie-cadours.fr
English :
The Loisirs en Pays de Cadours association organizes its bingo!
German :
Der Verein Loisirs en Pays de Cadours organisiert sein Lotto!
Italiano :
L’associazione Loisirs en Pays de Cadours organizza la sua tombola!
Espanol :
¡La asociación Loisirs en Pays de Cadours organiza su bingo!
