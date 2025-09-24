LOTO « LOISIRS EN PAYS DE CADOURS » Cadours
LOTO « LOISIRS EN PAYS DE CADOURS » Cadours dimanche 12 avril 2026.
LOTO « LOISIRS EN PAYS DE CADOURS »
FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
L’association « Loisirs en Pays de Cadours » organise son loto !
Nous vous attentons nombreux ! .
FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01 cadours.accueil@mairie-cadours.fr
English :
The « Loisirs en Pays de Cadours » association organizes its bingo!
German :
Der Verein « Loisirs en Pays de Cadours » organisiert sein Lotto!
Italiano :
L’associazione « Loisirs en Pays de Cadours » organizza la sua tombola!
Espanol :
¡La asociación « Loisirs en Pays de Cadours » organiza su bingo!
