LOTO « LOISIRS EN PAYS DE CADOURS » Cadours dimanche 12 avril 2026.

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours Haute-Garonne

Début : 2026-04-12
2026-04-12

L’association « Loisirs en Pays de Cadours » organise son loto !
Nous vous attentons nombreux !   .

FOYER COMMUNAL DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01  cadours.accueil@mairie-cadours.fr

English :

The « Loisirs en Pays de Cadours » association organizes its bingo!

German :

Der Verein « Loisirs en Pays de Cadours » organisiert sein Lotto!

Italiano :

L’associazione « Loisirs en Pays de Cadours » organizza la sua tombola!

Espanol :

¡La asociación « Loisirs en Pays de Cadours » organiza su bingo!

