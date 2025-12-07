Loto Loisirs et culture Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier

Loto Loisirs et culture

Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Loto organisé par loisirs et culture

Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 23 89 jean.sennepin@sfr.fr

English :

Loto organized by loisirs et culture

German :

Lotto organisiert von Freizeit und Kultur

Italiano :

Loto organizzato da loisirs et culture

Espanol :

Loto organizado por loisirs et culture

