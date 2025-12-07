Loto Loisirs et culture Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier
Loto Loisirs et culture Salle Max Favalelli Varennes-sur-Allier dimanche 7 décembre 2025.
Loto Loisirs et culture
Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier Allier
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Loto organisé par loisirs et culture
Salle Max Favalelli 11 rue de Beaupuy Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 23 89 jean.sennepin@sfr.fr
English :
Loto organized by loisirs et culture
German :
Lotto organisiert von Freizeit und Kultur
Italiano :
Loto organizzato da loisirs et culture
Espanol :
Loto organizado por loisirs et culture
L’événement Loto Loisirs et culture Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire