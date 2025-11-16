Loto • Loisirs et voyages avec les chiens verts Espace Chambon Cusset
Loto • Loisirs et voyages avec les chiens verts Espace Chambon Cusset dimanche 16 novembre 2025.
Loto • Loisirs et voyages avec les chiens verts
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16
2025-11-16
L’association Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts organise son grand loto le dimanche 16 novembre à 14h l’Espace Chambon.
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 95 64 73 loisirs.voyages.chiens.verts03@gmail.com
English :
The association Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts organizes its big lotto on Sunday November 16 at 2pm at Espace Chambon.
German :
Der Verein Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts veranstaltet am Sonntag, den 16. November um 14 Uhr im Espace Chambon sein großes Lotto.
Italiano :
L’associazione Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts organizza il suo grande lotto domenica 16 novembre alle 14.00 presso l’Espace Chambon.
Espanol :
La asociación Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts celebra su gran lotería el domingo 16 de noviembre a las 14.00 horas en el Espace Chambon.
