Loto • Loisirs et voyages avec les chiens verts Espace Chambon Cusset

Loto • Loisirs et voyages avec les chiens verts

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

L’association Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts organise son grand loto le dimanche 16 novembre à 14h l’Espace Chambon.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 95 64 73 loisirs.voyages.chiens.verts03@gmail.com

English :

The association Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts organizes its big lotto on Sunday November 16 at 2pm at Espace Chambon.

German :

Der Verein Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts veranstaltet am Sonntag, den 16. November um 14 Uhr im Espace Chambon sein großes Lotto.

Italiano :

L’associazione Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts organizza il suo grande lotto domenica 16 novembre alle 14.00 presso l’Espace Chambon.

Espanol :

La asociación Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts celebra su gran lotería el domingo 16 de noviembre a las 14.00 horas en el Espace Chambon.

