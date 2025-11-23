Loto Longchamps-sur-Aire

Loto

LOTO DIM. 23 NOVEMBRE

13h ouverture des portes

14h début des jeux

1 carton 2€

6 cartons 10€

13 cartons 20€Tout public

Longchamps-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 75 17 29 54

English :

LOTO SUN. nOVEMBER 23

1pm: doors open

2pm: games start

1 box 2?

6 boxes 10?

13 boxes 20?

German :

LOTO SONNTAG. 23. NOVEMBER

13 Uhr: Öffnung der Türen

14 Uhr: Beginn der Spiele

1 Karton: 2?

6 Kartons: 10?

13 Kartons: 20?

Italiano :

LOTO DOM. 23 NOVEMBRE

ore 13.00: apertura porte

ore 14.00: inizio dei giochi

1 carta 2?

6 caselle 10?

13 caselle 20?

Espanol :

LOTO DOM. 23 DE NOVIEMBRE

13.00 h: apertura de puertas

14:00 h: comienzo de los partidos

1 carta 2?

6 cajas 10?

13 casillas 20?

