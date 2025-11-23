Loto Longchamps-sur-Aire
Loto Longchamps-sur-Aire dimanche 23 novembre 2025.
Longchamps-sur-Aire Meuse
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 13:00:00
2025-11-23
LOTO DIM. 23 NOVEMBRE
13h ouverture des portes
14h début des jeux
1 carton 2€
6 cartons 10€
13 cartons 20€Tout public
Longchamps-sur-Aire 55260 Meuse Grand Est +33 6 75 17 29 54
English :
LOTO SUN. nOVEMBER 23
1pm: doors open
2pm: games start
1 box 2?
6 boxes 10?
13 boxes 20?
German :
LOTO SONNTAG. 23. NOVEMBER
13 Uhr: Öffnung der Türen
14 Uhr: Beginn der Spiele
1 Karton: 2?
6 Kartons: 10?
13 Kartons: 20?
Italiano :
LOTO DOM. 23 NOVEMBRE
ore 13.00: apertura porte
ore 14.00: inizio dei giochi
1 carta 2?
6 caselle 10?
13 caselle 20?
Espanol :
LOTO DOM. 23 DE NOVIEMBRE
13.00 h: apertura de puertas
14:00 h: comienzo de los partidos
1 carta 2?
6 cajas 10?
13 casillas 20?
L’événement Loto Longchamps-sur-Aire a été mis à jour le 2025-11-02 par OT COEUR DE LORRAINE