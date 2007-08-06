LOTO Longèves
LOTO Longèves dimanche 29 mars 2026.
Salle polyvalente Longèves Vendée
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2026-03-29 13:30:00
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves de l’école de Longèves.
Lots
Bons d’achat, 30, 100, 400, perceuse sans fil air fryer
Nombreux autres lots
Réservation conseillée au 06.08.07.64.85 par sms
Ouverture des portes 12h00
Parking, Buvette, Sandwichs, Crêpes, Gâteaux, Café…
Animé par Déborah . .
Salle polyvalente Longèves 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 64 74 57 62
English :
Organized by the Association des Parents d?Élèves de l?école de Longèves.
L’événement LOTO Longèves a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin