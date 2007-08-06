LOTO

Salle polyvalente Longèves Vendée

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 13:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Organisé par l’Association des Parents d’Élèves de l’école de Longèves.

Lots

Bons d’achat, 30, 100, 400, perceuse sans fil air fryer

Nombreux autres lots

Réservation conseillée au 06.08.07.64.85 par sms

Ouverture des portes 12h00

Parking, Buvette, Sandwichs, Crêpes, Gâteaux, Café…

Animé par Déborah . .

Salle polyvalente Longèves 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 64 74 57 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Association des Parents d?Élèves de l?école de Longèves.

L’événement LOTO Longèves a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin