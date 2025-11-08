Loto Salle des fêtes Longueville-sur-Scie

Loto

Salle des fêtes Rue de Newton Longville Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Début : 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Soirée Loto organisée par le Fitness club de Longueville-sur-Scie, avec 1950€ de lots à gagner, dont un caddie d’une valeur de 100€ et le carton final pour un gain d’une valeur de 500€ !

Ouverture des portes à 18h, Loto dès 20h.

Animé par Loto Christophe ! Buvette sur place. .

Salle des fêtes Rue de Newton Longville Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 65 04 77 35

English : Loto

