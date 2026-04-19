Loto Salle des fêtes Lorquin

Lorquin

Loto

Salle des fêtes 41 rue du général Leclerc Lorquin Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-06

L’association des Parents d’Elèves de Lorquin organise son 3e loto au profit des enfants de l’école primaire de Lorquin. Nombreux lots à gagner. Buvette et petite restauration sur place. Ouverture des portes à 18h30. Réservation par SMS.Tout public

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Salle des fêtes 41 rue du général Leclerc Lorquin 57790 Moselle Grand Est +33 6 10 75 66 11

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English :

The Lorquin Parents’ Association is organizing its 3rd bingo to benefit the children of Lorquin elementary school. Many prizes to be won. Refreshments and snacks on site. Doors open at 6.30pm. Reservations by SMS.

L’événement Loto Lorquin a été mis à jour le 2026-04-19 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG