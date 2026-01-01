Loto Lous Maynats, l’amicale des parents d’élèves du RPI SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Loto Lous Maynats, l’amicale des parents d’élèves du RPI

SAINT-LARY-SOULAN Gymnase Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-31 21:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Loto de l’amicale des parents d’élèves du RPI Lous Maynats

De nombreux lots à gagner !

Ouverture des portes à 20h.

Vente crêpes, pâtisseries et boissons sur place .

SAINT-LARY-SOULAN Gymnase Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Loto for the RPI Lous Maynats parents’ association

Lots of prizes to be won!

