Loto Lous Maynats, l’amicale des parents d’élèves du RPI SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
Loto Lous Maynats, l’amicale des parents d’élèves du RPI SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan samedi 31 janvier 2026.
Loto Lous Maynats, l’amicale des parents d’élèves du RPI
SAINT-LARY-SOULAN Gymnase Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 21:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Loto de l’amicale des parents d’élèves du RPI Lous Maynats
De nombreux lots à gagner !
Ouverture des portes à 20h.
Vente crêpes, pâtisseries et boissons sur place .
SAINT-LARY-SOULAN Gymnase Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Loto for the RPI Lous Maynats parents’ association
Lots of prizes to be won!
L’événement Loto Lous Maynats, l’amicale des parents d’élèves du RPI Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2025-12-30 par OT de St Lary|CDT65