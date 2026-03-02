Loto Salle polyvalente Luneau

Loto

Salle polyvalente 124 route de Bonnand Luneau Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 13:30:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Loto organisé par le Club des aînés Les Myosotis

.

Salle polyvalente 124 route de Bonnand Luneau 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 40 01 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto organized by the Les Myosotis seniors’ club

L’événement Loto Luneau a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire