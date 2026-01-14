Loto Salle Le Réservoir Lunéville
Loto Salle Le Réservoir Lunéville samedi 7 février 2026.
Loto
Salle Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Organisé par l’association MARIE. Ouverture des portes à 18h
Renseignements et inscriptions 06 35 24 49 07
Gros lot bon d’achat de 500€
Petite restauration sur placeTout public
Salle Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 35 24 49 07
English :
Organized by the MARIE association. Doors open at 6pm
Information and registration 06 35 24 49 07
Grand prize: 500? gift voucher
Snacks on site
