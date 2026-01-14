Loto Salle Le Réservoir Lunéville

Loto

Salle Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Organisé par l’association MARIE. Ouverture des portes à 18h

Renseignements et inscriptions 06 35 24 49 07

Gros lot bon d’achat de 500€

Petite restauration sur placeTout public

Salle Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 35 24 49 07

Organized by the MARIE association. Doors open at 6pm

Information and registration 06 35 24 49 07

Grand prize: 500? gift voucher

Snacks on site

L’événement Loto Lunéville a été mis à jour le 2026-01-14 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS