Loto Salle de l’ Ecureuil Lunéville

Salle de l' Ecureuil 9 Quai de Strasbourg Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dimanche 2026-02-15 13:30:00

2026-02-15

2026-02-15

Loto organisé par le Basket club de Lunéville

Lots à remporter bons d’achat, petit électroménager, entrées parcs d’attractions…

Le 15/02/2026 à 13h30 (ouverture des portes à 12h45)

Renseignements et inscription au 06 87 53 80 74Tout public

Salle de l' Ecureuil 9 Quai de Strasbourg Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 53 80 74

English :

Loto organized by the Lunéville Basket Club

Prizes to be won: gift vouchers, small electrical appliances, theme park tickets?

15/02/2026 at 1:30pm (doors open at 12:45pm)

Information and registration: 06 87 53 80 74

