Loto Salle de l’ Ecureuil Lunéville

Loto organisé par le Basket club de Lunéville
Lots à remporter bons d’achat, petit électroménager, entrées parcs d’attractions…
Le 15/02/2026 à 13h30 (ouverture des portes à 12h45)
Renseignements et inscription au 06 87 53 80 74Tout public
Salle de l’ Ecureuil 9 Quai de Strasbourg Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 53 80 74
English :
Loto organized by the Lunéville Basket Club
Prizes to be won: gift vouchers, small electrical appliances, theme park tickets?
15/02/2026 at 1:30pm (doors open at 12:45pm)
Information and registration: 06 87 53 80 74
L’événement Loto Lunéville a été mis à jour le 2026-01-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS