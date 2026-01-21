Loto Salle de L’écureuil Lunéville

Loto

Salle de L’écureuil 9 Quai de Strasbourg Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27

Date(s) :

2026-02-27

Loto organisé par l’association Amitiés Loisirs Meurthe

Ouverture des portes à 19h45

Renseignements et réservation au 06 24 71 70 52Tout public

.

Salle de L’écureuil 9 Quai de Strasbourg Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 24 71 70 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Loto organized by the association Amitiés Loisirs Meurthe

Doors open at 7.45pm

Information and reservations on 06 24 71 70 52

L’événement Loto Lunéville a été mis à jour le 2026-01-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS