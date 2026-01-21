Loto Salle de L’écureuil Lunéville
Loto Salle de L’écureuil Lunéville vendredi 27 février 2026.
Loto
Salle de L’écureuil 9 Quai de Strasbourg Lunéville Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Loto organisé par l’association Amitiés Loisirs Meurthe
Ouverture des portes à 19h45
Renseignements et réservation au 06 24 71 70 52Tout public
Salle de L’écureuil 9 Quai de Strasbourg Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 24 71 70 52
English :
Loto organized by the association Amitiés Loisirs Meurthe
Doors open at 7.45pm
Information and reservations on 06 24 71 70 52
