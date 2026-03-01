Loto place du Général de Gaulle Lurcy-Lévis

Loto

place du Général de Gaulle Marché couvert Lurcy-Lévis Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Le Loto de Printemps organisé par LSLA promet un moment convivial et festif avec de nombreux lots à gagner bons d’achat, ordinateur portable, aspirateur robot, machine à laver séchante, blender, charcuterie et bien d’autres surprises.

+33 6 74 33 35 78

English :

The Spring Lotto organized by LSLA promises to be a convivial and festive occasion, with lots of prizes to be won: vouchers, a laptop computer, a robot vacuum cleaner, a washing machine-dryer, a blender, a delicatessen and many other surprises.

