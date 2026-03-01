Loto place du Général de Gaulle Lurcy-Lévis
Loto place du Général de Gaulle Lurcy-Lévis dimanche 15 mars 2026.
Loto
place du Général de Gaulle Marché couvert Lurcy-Lévis Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 14:00:00
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Le Loto de Printemps organisé par LSLA promet un moment convivial et festif avec de nombreux lots à gagner bons d’achat, ordinateur portable, aspirateur robot, machine à laver séchante, blender, charcuterie et bien d’autres surprises.
.
place du Général de Gaulle Marché couvert Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 33 35 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Spring Lotto organized by LSLA promises to be a convivial and festive occasion, with lots of prizes to be won: vouchers, a laptop computer, a robot vacuum cleaner, a washing machine-dryer, a blender, a delicatessen and many other surprises.
L’événement Loto Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-03-02 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région