Loto rue des Soeurs Lusigny

Loto

rue des Soeurs Salle polyvalente Lusigny Allier

Début : 2026-01-18 14:00:00

fin : 2026-01-18

2026-01-18

Le comité des fêtes organise son loto avec plus de 3.000€ de lots à gagner. A gagner Bon d’achat de 300 €, 200 € et 100 €, 1 jambon + magnum de vin rouge, 1 caissette de viande, 2 magnums de rosé.

rue des Soeurs Salle polyvalente Lusigny 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 02 43 43 mylene.ivart@hotmail.com

The Comité des Fêtes organizes its lotto with over 3,000? of prizes to be won. To be won 300?, 200? and 100? gift vouchers, 1 ham + magnum of red wine, 1 meat case, 2 magnums of rosé.

L’événement Loto Lusigny a été mis à jour le 2026-01-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région