Loto Salle Labiènus Luxeuil-les-Bains

Loto

Salle Labiènus Avenue Labiénus Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28 22:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Organisé par le football club du Pays de Luxeuil.

Inscription par sms de préférence. .

Salle Labiènus Avenue Labiénus Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 24 48 51

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English : Loto

L’événement Loto Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)