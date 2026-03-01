Loto Salle Labiènus Luxeuil-les-Bains
Loto Salle Labiènus Luxeuil-les-Bains samedi 28 mars 2026.
Loto
Salle Labiènus Avenue Labiénus Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 18:30:00
fin : 2026-03-28 22:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Organisé par le football club du Pays de Luxeuil.
Inscription par sms de préférence. .
Salle Labiènus Avenue Labiénus Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 24 48 51
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English : Loto
L’événement Loto Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)