Loto

Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Loto organisé par les Jeunes de l’aumônerie nombreux lots dont un séjour surprise et un ordinateur portable, partie enfant, tombola. Buvette .

Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 44 72 63

