Loto Magnac-Bourg
Loto Magnac-Bourg dimanche 18 janvier 2026.
Loto
Magnac-Bourg Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-01-18
Loto organisé par les Jeunes de l’aumônerie nombreux lots dont un séjour surprise et un ordinateur portable, partie enfant, tombola. Buvette .
Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 44 72 63
English : Loto
L’événement Loto Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Briance Sud Haute-Vienne