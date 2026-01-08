Loto Magnac-Bourg

Loto

Loto Magnac-Bourg dimanche 18 janvier 2026.

Loto

Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18

Date(s) :
2026-01-18

Loto organisé par les Jeunes de l’aumônerie nombreux lots dont un séjour surprise et un ordinateur portable, partie enfant, tombola. Buvette   .

Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 44 72 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto

L’événement Loto Magnac-Bourg a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Briance Sud Haute-Vienne