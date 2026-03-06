Loto

Magnac-Bourg Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Occitane Football Club vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Magnac-Bourg pour une soirée placée sous le signe de la convivialité et du jeu.

À l’occasion de son tout premier loto, le club vous invite à tenter votre chance et à partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. Ouverture des portes à 19h, début des parties à 20h30 installez-vous, préparez vos cartons… et laissez monter le suspense !

De nombreux lots sont à gagner bon voyage de 600 €, électroménager, bons d’achat, événements sportifs, jambons secs et bien d’autres surprises offertes par les commerçants. Une partie spéciale enfants est également prévue, avec de jolis cadeaux à la clé.

Côté pratique restauration et buvette sur place pour prolonger la soirée dans une ambiance festive. .

Magnac-Bourg 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine occitane.fc@gmail.com

