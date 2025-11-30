Loto Salle des Fêtes Maizières-lès-Vic

Loto Salle des Fêtes Maizières-lès-Vic dimanche 30 novembre 2025.

Salle des Fêtes 29 Grand Rue Maizières-lès-Vic Moselle

Tarif : – –

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 11:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Ouverture des portes 11h

Début des jeux 13h

Restauration et buvette sur place

L’association se réserve le droit de diminuer ses bons d’achats si les objectifs ne sont pas atteints.

Bons d’achats shopping pass de 20 à 400 €

Carton final 500€Adultes

Salle des Fêtes 29 Grand Rue Maizières-lès-Vic 57810 Moselle Grand Est +33 6 22 06 02 63

English :

Doors open: 11 a.m

Games start: 1pm

Catering and refreshments on site

The association reserves the right to reduce vouchers if targets are not met.

Shopping pass vouchers from 20 to 400 ?

Final carton 500?

German :

Öffnung der Türen: 11 Uhr

Beginn der Spiele: 13 Uhr

Essen und Trinken vor Ort

Der Verein behält sich das Recht vor, die Gutscheine zu kürzen, wenn die Ziele nicht erreicht werden.

Shoppingpass-Gutscheine von 20 bis 400 ?

Endkarton 500?

Italiano :

Apertura porte: ore 11.00

Inizio partite: ore 13.00

Cibo e rinfreschi in loco

L’associazione si riserva il diritto di ridurre i voucher se gli obiettivi non vengono raggiunti.

Buoni spesa da 20 a 400 ?

Scatola finale 500?

Espanol :

Apertura de puertas: 11.00 h

Inicio de los partidos: 13.00 horas

Comida y refrescos in situ

La asociación se reserva el derecho a reducir sus vales si no se alcanzan los objetivos.

Bonos de compra de 20 a 400 ?

Caja final de 500?

L’événement Loto Maizières-lès-Vic a été mis à jour le 2025-10-08 par OT DU PAYS SAULNOIS