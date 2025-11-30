Loto Salle des Fêtes Maizières-lès-Vic
Loto Salle des Fêtes Maizières-lès-Vic dimanche 30 novembre 2025.
Loto
Salle des Fêtes 29 Grand Rue Maizières-lès-Vic Moselle
Ouverture des portes 11h
Début des jeux 13h
Restauration et buvette sur place
L’association se réserve le droit de diminuer ses bons d’achats si les objectifs ne sont pas atteints.
Bons d’achats shopping pass de 20 à 400 €
Carton final 500€Adultes
Salle des Fêtes 29 Grand Rue Maizières-lès-Vic 57810 Moselle Grand Est +33 6 22 06 02 63
English :
Doors open: 11 a.m
Games start: 1pm
Catering and refreshments on site
The association reserves the right to reduce vouchers if targets are not met.
Shopping pass vouchers from 20 to 400 ?
Final carton 500?
German :
Öffnung der Türen: 11 Uhr
Beginn der Spiele: 13 Uhr
Essen und Trinken vor Ort
Der Verein behält sich das Recht vor, die Gutscheine zu kürzen, wenn die Ziele nicht erreicht werden.
Shoppingpass-Gutscheine von 20 bis 400 ?
Endkarton 500?
Italiano :
Apertura porte: ore 11.00
Inizio partite: ore 13.00
Cibo e rinfreschi in loco
L’associazione si riserva il diritto di ridurre i voucher se gli obiettivi non vengono raggiunti.
Buoni spesa da 20 a 400 ?
Scatola finale 500?
Espanol :
Apertura de puertas: 11.00 h
Inicio de los partidos: 13.00 horas
Comida y refrescos in situ
La asociación se reserva el derecho a reducir sus vales si no se alcanzan los objetivos.
Bonos de compra de 20 a 400 ?
Caja final de 500?
