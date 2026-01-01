Loto Salle Gautier Capuçon Mansle-les-Fontaines
Loto Salle Gautier Capuçon Mansle-les-Fontaines dimanche 11 janvier 2026.
Loto
Salle Gautier Capuçon Route de Montignac Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 14:00:00
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
.
Salle Gautier Capuçon Route de Montignac Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 25 46 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Loto Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme Destination Nord Charente