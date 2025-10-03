loto Salle polyvalente Marans
loto Salle polyvalente Marans vendredi 3 octobre 2025.
loto
Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
Venez participer au grand loto des sapeurs pompiers de Marans animé par Bil’Animation.
Plus de 2 600€ de cartes cadeaux à gagner
Lot final 800€
Buvette et restauration sur place
.
Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 28 40 amicalepompiersdemarans@gmail.com
English :
Come and take part in the Marans Fire Brigade’s big bingo, hosted by Bil’Animation.
Over 2,600? gift cards to be won
Final prize: 800?
Refreshments and catering on site
German :
Nehmen Sie am großen Lotto der Feuerwehr von Marans teil, das von Bil’Animation organisiert wird.
Es gibt mehr als 2.600? an Geschenkkarten zu gewinnen
Endpreis: 800 ?
Getränke und Speisen vor Ort
Italiano :
Partecipate alla lotteria dei vigili del fuoco di Marans organizzata da Bil’Animation.
In palio più di 2.600? di carte regalo
Premio finale: 800?
Rinfresco e ristorazione in loco
Espanol :
Ven a participar en la lotería de los bomberos de Marans organizada por Bil’Animation.
Más de 2.600? de tarjetas regalo para ganar
Premio final: 800?
Refrescos y catering in situ
L’événement loto Marans a été mis à jour le 2025-09-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin