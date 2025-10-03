loto Salle polyvalente Marans

loto Salle polyvalente Marans vendredi 3 octobre 2025.

loto

Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Venez participer au grand loto des sapeurs pompiers de Marans animé par Bil’Animation.

Plus de 2 600€ de cartes cadeaux à gagner

Lot final 800€

Buvette et restauration sur place

.

Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 28 40 amicalepompiersdemarans@gmail.com

English :

Come and take part in the Marans Fire Brigade’s big bingo, hosted by Bil’Animation.

Over 2,600? gift cards to be won

Final prize: 800?

Refreshments and catering on site

German :

Nehmen Sie am großen Lotto der Feuerwehr von Marans teil, das von Bil’Animation organisiert wird.

Es gibt mehr als 2.600? an Geschenkkarten zu gewinnen

Endpreis: 800 ?

Getränke und Speisen vor Ort

Italiano :

Partecipate alla lotteria dei vigili del fuoco di Marans organizzata da Bil’Animation.

In palio più di 2.600? di carte regalo

Premio finale: 800?

Rinfresco e ristorazione in loco

Espanol :

Ven a participar en la lotería de los bomberos de Marans organizada por Bil’Animation.

Más de 2.600? de tarjetas regalo para ganar

Premio final: 800?

Refrescos y catering in situ

L’événement loto Marans a été mis à jour le 2025-09-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin