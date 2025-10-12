Loto Route du Stade Marsais

Loto Route du Stade Marsais dimanche 12 octobre 2025.

Loto

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 14:30:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Lot de 400€, que des cartes cadeau. Animé par Christophe.

Maxiquine 50€, 100€

Partie spéciale 400€

Tombola.

Restauration sur place.

.

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00 messageresdelespoir@gmail.com

English :

400? lot, all gift cards. Hosted by Christophe.

Maxiquine 50?, 100?

Special game 400?

Tombola.

Catering on site.

German :

Lot von 400?, nur Geschenkkarten. Moderiert von Christophe.

Maxiquine 50?, 100?

Besondere Partie 400?

Tombola.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Lotto di 400 carte regalo. Ospitato da Christophe.

Maxiquote 50?, 100?

Gioco speciale 400?

Tombola.

Catering in loco.

Espanol :

Lote de 400? sólo tarjetas de regalo. Presentado por Christophe.

Maxiquine 50?, 100?

Juego especial 400?

Tómbola.

Catering in situ.

L’événement Loto Marsais a été mis à jour le 2025-10-01 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin