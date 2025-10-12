Loto Route du Stade Marsais
Loto Route du Stade Marsais dimanche 12 octobre 2025.
Loto
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
le carton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 14:30:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Lot de 400€, que des cartes cadeau. Animé par Christophe.
Maxiquine 50€, 100€
Partie spéciale 400€
Tombola.
Restauration sur place.
.
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00 messageresdelespoir@gmail.com
English :
400? lot, all gift cards. Hosted by Christophe.
Maxiquine 50?, 100?
Special game 400?
Tombola.
Catering on site.
German :
Lot von 400?, nur Geschenkkarten. Moderiert von Christophe.
Maxiquine 50?, 100?
Besondere Partie 400?
Tombola.
Verpflegung vor Ort.
Italiano :
Lotto di 400 carte regalo. Ospitato da Christophe.
Maxiquote 50?, 100?
Gioco speciale 400?
Tombola.
Catering in loco.
Espanol :
Lote de 400? sólo tarjetas de regalo. Presentado por Christophe.
Maxiquine 50?, 100?
Juego especial 400?
Tómbola.
Catering in situ.
