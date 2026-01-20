Loto Route du Stade Marsais
Loto Route du Stade Marsais samedi 7 février 2026.
Loto
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-08
Loto organisé par le club des Saint Mardois.
Bons d’achats jusqu’à 400€ et de nombreux lots.
Restauration sur place.
.
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 32 76 51
English :
Loto organized by the Club des Saint Mardois.
Vouchers up to 400? and lots of prizes.
Catering on site.
L’événement Loto Marsais a été mis à jour le 2026-01-20 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin