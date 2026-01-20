Loto Route du Stade Marsais

Loto

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-08

Loto organisé par le club des Saint Mardois.

Bons d’achats jusqu’à 400€ et de nombreux lots.

Restauration sur place.

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 32 76 51

English :

Loto organized by the Club des Saint Mardois.

Vouchers up to 400? and lots of prizes.

Catering on site.

