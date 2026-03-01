Loto Route du Stade Marsais

Loto

Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Venez participer à ce super loto organisé par l’APE Ronsard en Fête.

Animé par Phil.

Parties spéciales et parties enfants.

De nombreux cadeaux sont à gagner.

Formule repas.

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Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 97 99 70 ronsardenfeteasso@gmail.com

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English :

Come and take part in this great lotto organized by the APE Ronsard en Fête.

Hosted by Phil.

Special games and children’s games.

Lots of prizes to be won.

Meal option.

L’événement Loto Marsais a été mis à jour le 2026-03-14 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin