Loto Route du Stade Marsais
Loto Route du Stade Marsais dimanche 22 mars 2026.
Loto
Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Venez participer à ce super loto organisé par l’APE Ronsard en Fête.
Animé par Phil.
Parties spéciales et parties enfants.
De nombreux cadeaux sont à gagner.
Formule repas.
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Route du Stade Complexe du Chat d’eau Marsais 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 97 99 70 ronsardenfeteasso@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in this great lotto organized by the APE Ronsard en Fête.
Hosted by Phil.
Special games and children’s games.
Lots of prizes to be won.
Meal option.
L’événement Loto Marsais a été mis à jour le 2026-03-14 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin